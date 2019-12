La prima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone introducendo la prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In questo primo episodio si parla di Death Stranding, ovviamente, l’ultima opera di Hideo Kojima, ma anche di Luigi’s Mansion 3, una nuova mini console, il Mega Drive Mini (in cui Golden Boy non è, ahinoi, incluso) e pure Stadia, giusto per avere un assaggio di futuro. Se poi volete dei consigli spassionati su giochini e gioconi da giocare per tutte le piattaforme, quelli di Joypad vi consigliano Hole.io (ma anche Donut County), Mini Motorways e Disco Elysium, nel quale c’entra pure il fonosimbolismo.

Il podcast di Joypad uscirà due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, da Spotify in giù.