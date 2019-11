Le nuove maglie “City” delle squadre NBA

A circa un mese dall’inizio della stagione regolare del campionato di basket nordamericano, Nike, sponsor tecnico della NBA da tre anni, ha presentato le nuove divise della linea City Edition, una delle tre che compongono il set di divise in dotazione a ciascuna squadra nel corso della stagione. Le divise City Edition sono dedicate alle città e ai tifosi di ogni squadra, con chiari riferimenti geografici e culturali. La maglia dei Brooklyn Nets, per esempio, è un omaggio al quartiere Bedford–Stuyvesant (Bed–Stuy), luogo di nascita di tante note personalità legate per sempre al distretto newyorkese. Quella dei Los Angeles Lakers ricorda invece Jerry Buss, storico proprietario della squadra californiana, mentre gli Heat ripropongono lo stile ispirato a Miami Vice.