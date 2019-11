Juventus-Atletico Madrid in diretta TV e in streaming

Juventus-Atletico Madrid è una delle partite del penultimo turno dei gironi di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa anche in chiaro. Grazie alla vittoria nell’ultimo turno, la Juventus si è qualificata agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Non è però ancora certa del primo posto: proprio l’Atletico Madrid, che non è ancora sicuro della qualificazione, può superarla nelle ultime due giornate. Con una vittoria stasera gli spagnoli raggiungerebbero la Juventus a dieci punti.

Dove vedere Juventus-Atletico Madrid

Juventus-Atletico Madrid verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Atletico Madrid

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain

Atletico (4-4-2) Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Herrera, Saul; Vitolo, Morata