Come seguire Roma-Brescia in diretta tv o in streaming

Roma-Brescia sarà trasmessa in diretta tv e in streaming da Sky, per i suoi abbonati o per gli iscritti alla piattaforma Now Tv. La partita, valida per la tredicesima giornata di Serie A, inizierà alle 15 allo stadio Olimpico di Roma e la Roma è la favorita per la vittoria finale. Dopo qualche problema a inizio stagione e molti infortuni, la Roma ora sembra essere in un buon momento di forma ed è quinta in classifica con tre vittorie nelle ultime cinque partite. Il Brescia ha avuto un pessimo inizio di stagione ed è ultimo in classifica con solo due vittorie e un pareggio ottenuti fin qui e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Mario Balotelli, uno dei calciatori più forti della squadra, non giocherà contro la Roma dopo un litigio con l’allenatore Fabio Grosso, da poco ingaggiato al posto dell’esonerato di Eugenio Corini.

Roma-Brescia: dove seguire la partita in diretta tv e in streaming

Roma-Brescia verrà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale 202 del decoder satellitare e 473 del digitale terrestre, con telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Brescia

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.