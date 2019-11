Meteo: le previsioni per lunedì 25 novembre

Domani, dopo settimane di pioggia ovunque, il sole tornerà. Comincerà – scelta inedita – dal Nord Est, al mattino, mentre nel resto della penisola continueranno a esserci nuvole e pioggia. Nel pomeriggio, però, il sereno si estenderà su Lombardia, Liguria, Toscana e sulla costa del Lazio: il sud purtroppo non avrà questa fortuna. In serata però saranno rimasti davvero pochi posti in cui pioverà.

Le previsioni per domani a Milano

Vedete quel simbolo giallo e circolare? Vi ricordate ancora che cosa significa?



Le previsioni per domani a Roma

Comincerà un po’ incerta, ma sarà una bella giornata.