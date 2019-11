Le alluvioni in Piemonte

Una donna è dispersa nella zona di Sezzadio, in provincia di Alessandria, dopo l’esondazione del fiume Bormida provocata dalle intense piogge degli ultimi giorni. La donna, di 53 anni, si trovava insieme ad altre due persone in un’auto che è finita nel fiume in piena. Dei tre passeggeri dell’auto, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare un uomo e una donna, di 63 e 33 anni, mentre la terza persona non è ancora stata trovata.

Sezzadio (AL) #24novembre 11:00, proseguono le ricerche della persona dispersa nel fiume Bormida. In corso ricognizione aerea con l’elicottero dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/FqBSV2APjD — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

In diverse zone del Piemonte per la giornata di domenica era stata dichiarata l’allerta rossa per i rischi collegati alle piogge degli ultimi giorni. A Cardè, un paesino in provincia di Cuneo lungo il corso del Po, decine di case sono state allagate e molte strade – compresa la provinciale per Villafranca – sono state chiuse al traffico. A Torino il Po ha invece allagato la zona dei Murazzi, i vecchi approdi per le barche costruiti poco sopra il livello normale dell’acqua del fiume. Per precauzione, il Comune ha deciso di annullare la maratona di Torino, prevista per domenica mattina. Altri allagamenti sono segnalati in tutta la regione. In particolare i Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione dei fiumi Tanaro, Stura, Ellero e Belbo.