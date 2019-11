Torino-Inter in TV e in streaming

Torino-Inter è l’anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. L’Inter si ripresenta dopo la sosta del campionato da seconda in classifica e unica vera rivale della Juventus, prima con un punto in più e impegnata nel primo pomeriggio contro l’Atalanta. Il Torino invece, dopo un inizio di stagione deludente e complicato dalla partecipazione ai preliminari estivi di UEFA Europa League, due settimane fa è tornato a vincere in campionato a più di un mese dall’ultima volta.

Dove vedere Torino-Inter

Torino-Inter verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meite, Rincon, Baselli Ansaldi; Zaza, Belotti

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Martinez, Lukaku

