Le partite della 13ª giornata di Serie A e dove vederle

La tredicesima giornata del campionato di Serie A 2019/20 si gioca tra sabato 23 e lunedì 25 novembre. È la prima dopo la sosta dei campionati per le partite delle nazionali e inizia oggi con tre attesi anticipi: Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter. Le quattro squadre italiane impegnate in UEFA Champions League giocheranno tutte sabato, mentre domenica sarà il turno di Roma, Lazio e Fiorentina. La giornata di campionato si concluderà poi lunedì con il posticipo Spal-Genoa.

Sabato

15.00

Atalanta-Juventus [Sky]

18.00

Milan-Napoli [Sky]

20.45

Torino-Inter [Dazn]

Domenica

12.30

Bologna-Parma [Dazn]

15.00

Roma-Brescia [Sky]

Sassuolo-Lazio [Sky]

Verona-Fiorentina [Dazn]

18.00

Sampdoria-Udinese [Sky]

20.45

Lecce-Cagliari [Sky]

Lunedì

20.45

Spal-Genoa [Sky]

La Juventus rimane prima in classifica con un punto in più dell’Inter, la sua unica vera rivale in campionato considerando le impreviste difficoltà del Napoli. La Lazio e un sorprendente Cagliari si dividono invece il terzo posto, seguite da Atalanta e Roma.

Juventus 32 Inter 31 Lazio 24 Cagliari 24 Atalanta 22 Roma 22 Napoli 19 Parma 17 Fiorentina 16 Verona 15 Torino 14 Udinese 14 Sassuolo 13* Milan 13 Bologna 12 Lecce 10 Genoa 9 Sampdoria 9 Spal 8 Brescia 7*

* Una partita in meno