Dove vedere Milan-Napoli in TV o in streaming

Milan-Napoli è il secondo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 18 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmesso in esclusiva da Sky. Entrambe le squadre non sono affatto in forma. Con il suo nuovo allenatore, il Milan di Stefano Pioli ha vinto soltanto una volta nelle ultime cinque partite, finendo in quattordicesima posizione. Stasera rischia di perdere altri punti, dato che il Napoli sulla carta è favorito. Anche la squadra di Ancelotti, tuttavia, sta deludendo: è settima in classifica con già tredici punti di distacco dalla Juventus. Fra società e giocatori non è un buon momento e il club è in silenzio stampa.

Dove vedere Milan-Napoli

Milan-Napoli verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Bonaventura

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Luperto; Elmas, Allan, Zielinski, Ruiz; Insigne, Lozano