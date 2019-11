Le previsioni meteo per domani, venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per venerdì dicono che sarà una giornata più o meno uguale alle altre di questa settimana, cioè nuvolosa praticamente dappertutto e piovosa in molte zone. Novembre. Di mattina dovrebbe piovere solamente nel Lazio, in Toscana, in Liguria e in alcune zone del Nord-Ovest, principalmente in provincia di Milano, nel verbanese e in Valle d’Aosta. Di pomeriggio peggiorerà nelle altre zone della Lombardia e in Umbria, mentre di sera è prevista pioggia anche in Trentino e in Friuli Venezia Giulia. Di notte ci saranno peggioramenti in tutto il Nord-Ovest e in Toscana.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì sarà una giornata di perturbazioni e pioggia per buona parte della mattina, e nel resto della giornata sarà comunque nuvoloso.

Le previsioni meteo per Milano

L’eloquente mappa delle previsioni meteo per Milano indica che la settimana dei milanesi finirà nel peggiore dei modi dal punto di vista meteorologico: pioverà quasi senza soluzione di continuità.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.