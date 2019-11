Le previsioni meteo per domenica 17 novembre

Domenica 17 novembre continuerà il maltempo su tutta Italia, con piogge intense in tutto il Nord – tranne in un nuvoloso Piemonte – neve sulle Alpi e in generale sui rilievi oltre gli 800-1000 metri. Le regioni del Centro saranno molto coperte, con temporali sulle coste adriatiche e tirreniche e nevicate sull’Appennino toscano, mentre al Sud e sulle Isole ci saranno nuvole e piogge sparse.

Le previsioni meteo per Roma



Vi sveglierete con la pioggia che continuerà fino a ora di pranzo, poi il pomeriggio sarà nuvoloso e di notte tornerà probabilmente a piovere.

Le previsioni meteo per Milano



Pioverà fino a tarda mattina, poi sarà coperto; inizierà a fare freddo per davvero, con temperature tra i 6 e i 9 gradi centigradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.