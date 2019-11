Bosnia-Italia in diretta TV e in streaming

Bosnia Erzegovina-Italia è una delle partite valide per il penultimo turno delle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica, a nord di Sarajevo. L’Italia si è qualificata alla fase finale degli Europei con tre turni di anticipo e oggi avrà l’opportunità di sperimentare e far giocare chi ha giocato meno nelle precedenti partite. Un risultato positivo tornerebbe poi utile ai fine del ranking delle nazionali. La Bosnia invece è quasi eliminata, nonostante fosse inizialmente la nazionale più quotata dopo l’Italia: a due giornate dal termine ha cinque punti dal secondo posto della Finlandia, alla quale basterà fare un solo punto contro il Liechtenstein per qualificarsi.

Dove vedere Bosnia-Italia

Bosnia-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.30. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

Bosnia (4-1-3-2) Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko

Italia (4-3-3) Donarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne