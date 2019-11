Coincidenze visive per strada a New York

Quando mi sono trasferito a New York, ero completamente sopraffatto, sovrastimolato e ansioso. Ne ho amato ogni secondo. (…) Ho usato la macchina fotografica per trasformare il caos e la natura travolgente di New York in qualcosa che potessi capire e ed elaborare.

Così il fotografo Jonathan Higbee ha spiegato la nascita delle immagini di Coincidences, il suo nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Anthology Editions che raccoglie le foto che ha scattato per strada negli ultimi dieci anni, piene di coincidenze visive cercate e ironiche.

Ci sono uomini d’affari che sembrano uscire dagli specchi, illusioni ottiche, sovrapposizioni di persone e cartelloni pubblicitari, in un insieme che permette di riconoscere immediatamente New York e la sua sovra-stimolazione attraverso un punto di vista ricercato e divertente, cercando il momento in cui le persone e l’ambiente della città entrano in collisione (nella presentazione del libro si parla appunto di “giustapposizioni fugaci”) per creare un’unica immagine.

Jonathan Higbee è un fotografo di New York conosciuto per la sua fotografia di strada, ma si è dedicato anche a progetti più artistici e commerciali che si possono vedere sul suo sito, mentre altre foto di Coincidences le trovate sul suo profilo Instagram.