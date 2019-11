Il transito di Mercurio e come vederlo

Il transito di Mercurio sarà visibile nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 13:35 e fino al tramonto, nuvole e brutto tempo permettendo. Il fenomeno astronomico è uno dei più attesi degli ultimi anni, perché consentirà di osservare il pianeta mentre attraversa il disco solare, passando davanti al Sole rispetto al nostro punto di osservazione sulla Terra. Non accadeva da più di tre anni e non accadrà nuovamente fino al 2032. Mercurio apparirà come un minuscolo puntino sul disco solare e saranno necessari almeno un binocolo e molte precauzioni per la vista (col Sole non si scherza) per osservarlo.

Mercurio

Mercurio è un pianeta roccioso come la Terra, ma non è molto consigliabile trasferirsi da quelle parti: la sua vicinanza al Sole lo rende decisamente inospitale. La temperatura sulla superficie di Mercurio varia, a seconda dei periodi e delle zona, tra i 430 °C e i -180 °C. Ai poli, ha zone costantemente in ombra, dove sono presenti ammassi di ghiaccio, mentre buona parte del resto della sua superficie è arrostita dai raggi solari. Sul pianeta ci sono crateri e diverse cicatrici, che ci dicono che su Mercurio ci furono terremoti ed eruzioni vulcaniche, un po’ come dalle nostra parti.

Il diametro di Mercurio è di 4.879 chilometri, meno della metà di quello della Terra. La forza dovuta all’accelerazione di gravità è inferiore rispetto a quella terrestre: 3,7 metri al secondo quadrato, contro i 9,8 sulla Terra.

Un giorno solare su Mercurio dura due anni. La stretta vicinanza al Sole, con una distanza media di poco meno di 58 milioni di chilometri, fa sì che Mercurio giri su se stesso (rotazione) e intorno al Sole (rivoluzione) con periodi piuttosto sincronizzati. Compie un giro su se stesso in 58,65 giorni terrestri, equivalenti esattamente a due terzi del periodo di rivoluzione (88 giorni terrestri). Questo significa che Mercurio compie due rivoluzioni ogni tre rotazioni, quindi se siete sul pianeta ci vorranno 176 giorni prima di riuscire a vedere il Sole nella stessa posizione. In questo senso, il giorno solare (176 giorni) dura il doppio dell’anno (88 giorni).

Transito di Mercurio 2019

In astronomia, un transito si verifica quando un corpo celeste si mette di mezzo tra un osservatore e un altro corpo celeste. In un certo senso, è un po’ come quando qualcuno entra in ritardo in sala al cinema e passa davanti allo schermo: nel nostro caso il ritardatario è Mercurio, mentre lo schermo è il Sole.

Il passaggio degli altri pianeti davanti al Sole è l’esempio più classico di transiti: anche le eclissi sono dovute a un transito della Luna davanti al disco solare, ma mentre le eclissi sono molto evidenti, i transiti dei pianeti sono più difficili da identificare, tanto da essere stati studiati solo a partire dal Seicento con l’invenzione del cannocchiale.

La periodicità dei transiti, cioè ogni quanto tempo si verificano, dipende da una complessa sere di combinazione dovute alle caratteristiche orbitali dei corpi celesti coinvolti. Mercurio e la Terra seguono orbite diverse, quindi solo quando si verifica un certo allineamento con il Sole è possibile vedere il passaggio di Mercurio davanti al disco solare. Ciò avviene ciclicamente e nel caso di Mercurio in due possibili periodi: maggio oppure novembre.

Come osservare il transito di Mercurio

A partire dal pomeriggio di lunedì 11 novembre, Mercurio apparirà come un minuscolo puntino scuro sul disco solare, con un diametro apparente che sarà circa 283 volte più piccolo di quello del Sole. Non sarà quindi possibile osservarlo a occhio nudo, ma sarà necessario utilizzare un binocolo abbastanza potente o un telescopio.

Prima di compiere qualsiasi osservazione, è meglio ricordare che l’osservazione diretta del Sole può portare gravi danni alla vista, anche dopo pochi istanti. È quindi necessario utilizzare filtri speciali per schermare il Sole e poter osservare in sicurezza il transito. Soluzioni artigianali per farlo sono sconsigliate ed è meglio utilizzare filtri in AstroSolar, un materiale che fa passare meno dell’uno per cento della luce solare, più che sufficiente per vedere il fenomeno senza rovinarsi la vista.

Il transito di Mercurio sarà pienamente visibile in Centro e Sud America, mentre in altre parti del mondo, come l’Italia, sarà osservabile solamente per le prime 3 ore circa, perché poi farà notte. Saranno quindi visibili il primo contatto (il momento in cui Mercurio inizia a entrare nel disco solare) e il secondo contatto (il movimento del pianeta verso la parte centrale del disco solare), mentre terzo e ultimo contatto avverranno dopo il tramonto in Italia. Gli orari del fenomeno varieranno di pochi secondi tra Nord e Sud: si comincerà intorno alle 13:35.

Simulazione del transito

In questa pagina trovate una mappa interattiva per cercare il punto esatto in cui vi trovate e avere gli orari dei vari momenti del transito di Mercurio.

Diverse agenzie spaziali e associazioni di astrofili seguiranno il transito di Mercurio in diretta, mostrando le immagini in streaming, un’occasione per osservare il fenomeno grazie a strumentazioni più sensibili, anche se dalle vostre parti sarà nuvoloso.

Negli ultimi secoli, grazie ai transiti davanti al Sole gli astronomi hanno imparato molte cose sul sistema solare, e sulle orbite dei corpi celesti. Ancora oggi i transiti che interessano altre stelle sono importanti per scoprire la presenza degli esopianeti, cioè i pianeti che si trovano all’esterno del nostro sistema solare. Per farlo si osserva una stella molto distante e si misurano le variazioni nella sua luminosità per come ci appare dalla Terra: se queste sono periodiche, è possibile ricostruire la presenza di un pianeta che passa davanti alla stella riducendone temporaneamente la luce visibile. Usando questo metodo, la missione Kepler della NASA è riuscita a identificare centinaia di esopianeti e a farci capire qualcosa in più di luoghi lontanissimi, dove probabilmente nessuno sa che cosa sia Mercurio.