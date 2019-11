Le previsioni meteo per domani, martedì 12 novembre

Il tempo di martedì non farà distinzioni tra Nord, Sud e Centro: sarà pessimo praticamente ovunque. Talmente ovunque che si fa prima a dire in quali regioni non pioverà: di mattina dovrebbero essere esentate dalla pioggia il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana, l’Umbria e il Lazio; poi, di pomeriggio, comincerà a piovere anche nel basso Lazio, e di sera in Toscana e in Umbria, mentre al Sud ci sarà una leggera schiarita; di notte continuerà più o meno allo stesso modo.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano martedì sarà una brutta giornata, piovosa da mattina a sera e con temperature minime sui 7 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma sarà una giornata nuvolosa, martedì, con pioggia prevista dalle 13 in poi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.