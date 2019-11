Juventus-Milan in streaming e in diretta TV

Juventus-Milan è una delle partite della 12esima giornata di Serie A, e si gioca domenica sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino. È la partita più attesa della giornata, non tanto per la classifica visto che tra la Juventus prima in classifica e il Milan 13esimo ci sono 16 punti, quando per la storia dei due club e per la rivalità che li divide. Da qualche settimana la Juventus allenata da Maurizio Sarri non sta convincendo dal punto di vista del gioco, ma continua a vincere e rimane l’unica squadra imbattuta nei principali campionati europei, appena qualificata agli ottavi di Champions League con due turni di anticipo. Il Milan, nelle quattro partite giocate finora sotto la guida di Stefano Pioli, ha ottenuto un pareggio, una vittoria e due sconfitte, dimostrando di non aver ancora risolto i grossi problemi di questa prima parte di stagione.

Dove vedere Juventus-Milan

Milan-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu, Piatek.