Napoli-Genoa in TV e in streaming

Napoli-Genoa si gioca questa sera alle 20.45 ed è la quarta partita della 12esima giornata di Serie A, la terza giocata oggi. Il Napoli ci arriva in una situazione piuttosto difficile, alcuni giorni dopo che i giocatori hanno deciso a sorpresa di non rispettare il ritiro imposto dal presidente Aurelio De Laurentiis, tanto da far parlare di “ammutinamento”. Il Genoa, da tre giornate allenato da Thiago Motta, arriva a questa partita dopo la vittoria contro il Brescia e dopo le due sconfitte contro Juventus e Udinese.

Dove vedere Napoli-Genoa

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli e Genoa

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Lerager; Pandev, Agudelo, Gumus; Pinamonti