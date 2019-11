Meteo: le previsioni per domani, sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per sabato dicono che il tempo non sarà dei migliori: la definizione più accurata scientificamente è “così così”. Di mattina è prevista pioggia nel Nord-Est e neve sul versante occidentale del Trentino-Alto Adige (la prima della stagione?), poi di pomeriggio ci saranno schiarite al Nord e peggioramenti nel Centro e nel Sud: dovrebbe piovere in Toscana, nel Lazio, in Abruzzo, in Campania, in Basilicata, in Calabria e in Sicilia. Di sera si aggiungerà all’elenco anche la Puglia, ma nel frattempo migliorerà in Sicilia, Abruzzo e Toscana, con ulteriori schiarite anche di notte.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano nella giornata di sabato il tempo sarà clemente, una buona volta: le temperature saranno piuttosto basse, ma ci sarà il sole e poche nuvole per tutto il giorno.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma, invece, la giornata di sabato sarà piovosa soprattutto dalle 13 in poi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.