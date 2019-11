Meteo: le previsioni per domani, venerdì 8 novembre

Quando il weekend si avvicina si guarda alle previsioni del tempo con un po’ più di attenzione e di speranza, perché uno dal lunedì al venerdì più o meno fa sempre le stesse cose e quindi quando arriva il weekend vorrebbe svagarsi, uscire ed essere felice e se il tempo non lo assiste in questi intenti allora diventa tutto più difficile. Ci dispiace annunciare che questo è uno di qui weekend in cui svagarsi ed essere felice sarà più complicato, almeno in certe zone.

Intanto venerdì sarà comunque una giornataccia: di mattina pioverà in tutto il Nord, nel Lazio e in Sardegna; di pomeriggio pioverà anche in Umbria e nelle zone di Firenze e Urbino; di sera migliorerà nel Nord-Ovest ma peggiorerà in Molise e in Campania; di notte ci saranno schiarite al Nord e al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano venerdì la giornata inizierà male, con pioggia incessante fino all’una. Poi dovrebbe smettere. Le temperature non andranno oltre i 10 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma venerdì sarà nuvoloso con fenomeni intensi fino alle 16, poi potrebbe piovere. Però non è detto che non piova anche prima, quindi assicuratevi di avere un ombrello.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.