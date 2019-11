Le previsioni meteo per domani, lunedì 4 novembre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, la giornata di domani, lunedì 4 novembre, inizierà con cielo sereno in gran parte dell’Italia a eccezione dell’arco alpino e del Friuli Venezia Giulia, dove sono previste piogge mattutine, e del Centro Italia, dove il cielo coperto porterà pioggia per il resto della giornata. Sono previste piogge a intermittenza anche in Valle d’Aosta, lungo la costa tirrenica e sulle Isole Eolie. Le temperature diminuiranno al Nord, e aumenteranno leggermente nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.