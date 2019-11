Milan-Lazio in diretta TV e in streaming

Milan-Lazio è il posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmesso da Sky. Entrambe le squadre si presentano alla partita di stasera dopo una vittoria nell’ultimo turno di campionato. In classifica sono divise da cinque punti: la Lazio ha bisogno di una vittoria per riprendere la Roma, il Milan invece deve iniziare a recuperare i punti persi nelle prime deludenti dieci giornate della stagione.

Dove vedere Milan-Lazio

Milan-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile