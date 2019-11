Bologna-Inter in diretta TV e in streaming

Inter-Bologna è il secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa da Sky. Il Bologna si presenta dopo una sconfitta abbastanza netta subita a Cagliari nel turno infrasettimanale. Fin qui ha avuto un andamento altalenante ma ha anche dimostrato a tratti di essere una squadra potenzialmente da metà alta della classifica. L’Inter invece è ancora seconda in classifica a un punto dalla Juventus. Nel turno infrasettimanale ha vinto faticando contro il Brescia. La settimana prossima giocherà inoltre una partita fondamentale in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Dove vedere Inter-Bologna

Inter-Bologna verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku