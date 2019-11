Inghilterra-Sudafrica, finale della Coppa del Mondo di rugby, in diretta TV

Inghilterra-Sudafrica è la finale della nona edizione della Coppa del Mondo di rugby. Si gioca sabato mattina alle 10 all’International Stadium di Yokohama e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. La vincitrice sarà la nazionale campione del mondo di rugby per i prossimi quattro anni. Per l’Inghilterra è la quarta finale in nove partecipazioni: fra quelle precedentemente giocate ne ha vinta soltanto una, sedici anni fa a Sydney contro l’Australia. È inoltre l’unica nazionale dell’emisfero nord ad aver vinto la coppa William Webb Ellis. Per il Sudafrica è invece la terza finale: quelle disputate le ha sempre vinte, l’ultima peraltro nel 2007 a Parigi proprio contro l’Inghilterra.

Dove vedere Inghilterra-Sudafrica

Inghilterra-Sudafrica verrà trasmessa dalla Rai su Rai 2 o in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. In Italia la Coppa del Mondo di rugby 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai Sport. Gli incontri sono commentati da Andrea Fusco e dagli ex giocatori Andrea Gritti, Gianluca Guidi e Paolo Vaccari. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.

Le formazioni di Inghilterra-Sudafrica

Inghilterra 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell, 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Courtney Lawes, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Jamie George, 1 Mako Vunipola

Sudafrica 15 Willie le Roux, 14 Cheslin Kolbe, 13 Lukhanyo Am, 12 Damian de Allende, 11 Makazole Mapimpi, 10 Handré Pollard, 9 Francois de Klerk, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi, 5 Lodewyk de Jager, 4 Eben Etzebeth, 3 Frans Malherbe, 2 Mbongeni Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira