Milan-Spal in diretta TV e in streaming

Milan-Spal è l’ultima partita della decima giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi circa 40.000 spettatori, e verrà trasmessa da Sky. Nemmeno il cambio di allenatore è servito a far tornare alla vittoria il Milan, che con Stefano Pioli ha rimediato fin qui un pareggio e una sconfitta, scendendo al tredicesimo posto in classifica. Stasera contro la Spal, avversaria ampiamente alla portata, deve vincere per iniziare subito a recuperare posizioni dopo il pessimo inizio di stagione. Anche la Spal però si trova in difficoltà e ha bisogno di punti per lasciare la zona retrocessione, ora che è ancora in tempo per farlo.

Dove vedere Milan-Spal

Milan-Spal verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Milan-Spal

Milan (4-3-3) Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessiè; Suso, Piatek, Calhanoglu

Spal (3-5-2) Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Murgia, Kurtic, Reca; Paloschi, Petagna