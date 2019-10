Udinese-Roma in diretta TV e in streaming

Udinese-Roma è una delle partite della decima giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 21 alla Dacia Arena di Udine e sarà trasmessa su Dazn. L’Udinese si presenta al secondo turno infrasettimanale della stagione dopo il pesante 7-1 subìto domenica a Bergamo contro l’Atalanta. La sconfitta ha attirato contestazioni nei confronti della squadra di Igor Tudor, da cui stasera ci si aspetta una reazione. La Roma però, oltre ad essere più forte sulla carta, è in un buon periodo, nonostante i tanti infortuni, e si trova a un solo punto in classifica dal Napoli.

Dove vedere Udinese-Roma

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Udinese (3-5-2) Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

Roma (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.