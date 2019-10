Inghilterra-Nuova Zelanda, semifinale di Coppa del Mondo di rugby, in diretta TV

Inghilterra-Nuova Zelanda è la prima semifinale della Coppa del Mondo di rugby in corso in Giappone. Si gioca sabato mattina alle 10 al Nissan Stadium di Yokohama e sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. È la partita fra le due nazionali di rugby più importanti e forti al mondo, attualmente in prima e seconda posizione nel ranking mondiale. Gli All Blacks sono i campioni in carica da otto anni, dopo aver vinto le ultime due edizioni. L’Inghilterra invece è in Giappone con l’obiettivo di riscattare la figuraccia di quattro anni fa nei Mondiali ospitati in casa, dove venne eliminata ai giorni. Nella sua storia ha vinto soltanto una Coppa del Mondo, che è anche l’unica vinta da una nazionale europea. Gli All Blacks ne hanno vinte invece tre. Per molti questa è una sorta di finale anticipata.

Per arrivare in semifinale l’Inghilterra ha concluso il suo girone al primo posto dopo aver battuto Tonga, Stati Uniti e Argentina. Non ha giocato contro la Francia per via del tifone Hagibis e nella fase a eliminazione diretta ha battuto l’Australia 40-16. Anche la Nuova Zelanda ha concluso in testa il suo girone dopo aver battuto Sudafrica, Canada e Namibia. Non ha giocato contro l’Italia a causa del tifone Hagibis e poi ha eliminato l’Irlanda ai quarti di finale battendola 46-14.

Dove vedere Inghilterra-Nuova Zelanda

Inghilterra-Nuova Zelanda verrà trasmessa dalla Rai su Rai 2 o in streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. In Italia la Coppa del Mondo di rugby 2019 è trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 2 e Rai Sport. Gli incontri saranno commentati da Andrea Fusco e dagli ex giocatori Andrea Gritti, Gianluca Guidi e Paolo Vaccari. Qui invece trovate tutti i modi per seguire in televisione e in streaming gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.

Le formazioni di Inghilterra-Nuova Zelanda

Inghilterra 15 Daly, 14 Watson, 13 Tuilagi, 12 Farrell, 11 May, 10 Ford, 9 Youngs, 8 Vunipola, 7 Underhill, 6 Curry, 5 Lawes, 4 Itoje, 3 Sinckler, 2 George, 1 Vunipola

Nuova Zelanda 15 B.Barrett, 14 Reece, 13 Goodhue, 12 Lienert-Brown, 11 Bridge, 10 Mo’unga, 9 Smith, 8 Read, 7 Savea, 6 S.Barrett, 5 Whitelock, 4 Retallick, 3 Laulala, 2 Taylor, 1 Moody