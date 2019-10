Meteo: le previsioni per domani, venerdì 25 ottobre

Venerdì finisce un’altra lunga settimana, e oltre a questa c’è almeno un’altra buona notizia: si vedrà il sole nel Nord-Italia, come non succedeva ormai da un po’. La giornata, in realtà, inizierà con nuvole compatte su tutta Italia, e con pioggia prevista in Sardegna; poi, nel pomeriggio ci sarà un netto miglioramento in tutte le regioni del Nord e un peggioramento in Sicilia, dove pioverà in tutte le province; di sera ci saranno schiarite anche al Centro e al Centro-Sud, mentre di notte il brutto tempo persisterà solamente in Sardegna.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano venerdì ci sarà finalmente una bella giornata, soleggiata, senza pioggia e con temperature miti.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma la situazione sarà più o meno simile a Milano, ma con qualche annuvolamento di mattina presto e due o tre gradi in più.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.