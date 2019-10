Inter-Borussia Dortmund in TV e in streaming

Inter-Borussia Dortmund è una delle partite del terzo turno dei gironi di Champions League in programma mercoledì. Si gioca questa sera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono previsti circa 65.000 spettatori, e sarà trasmessa su Sky. Dopo il pareggio contro lo Slavia Praga e la sconfitta di Barcellona, l’Inter ha bisogno di una vittoria stasera per tornare in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Non sarà facile, perché il Borussia Dortmund è una squadra abituata alle partite decisive di coppa, ma si trova anche in un momento poco brillante e ha molti giocatori indisponibili, tra i quali Paco Alcacer, Marco Reus e Marcel Schmelzer.

Dove vedere Inter-Borussia

Inter-Borussia Dortmund verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Borussia Dortmund

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Martinez, Lukaku

Dortmund (4-2-3-1) Burki; Piszczek, Weigl, Hummels, Hakimi; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Goetze