Champions League, le partite della terza giornata

La terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League è in programma tra oggi e domani con sedici incontri previsti. Le prime due squadre italiane a giocare sono Juventus e Atalanta, stasera, rispettivamente contro Lokomotiv Mosca a Torino e Manchester City in Inghilterra. La partita dell’Atalanta è particolarmente attesa, dato che si tratta probabilmente dell’incontro europeo più prestigioso mai disputato dal club bergamasco. Domani invece sono in programma Inter-Borussia Dortmund, una partita già decisiva per l’Inter, e Salisburgo-Napoli. Fra le altre partite più attese della giornata ci sono anche Galatasaray-Real Madrid, Tottenham-Stella Rossa e Ajax-Chelsea.

Martedì

18.55

Atletico Madrid-Leverkusen [Sky]

Shakhtar-Dinamo Zagabria [Sky]

21.00

Club Bruges-PSG [Sky]

Galatasary-Real Madrid [Sky]

Juventus-Lokomotiv Mosca [Sky]

City-Atalanta [Mediaset/Sky]

Olympiakos-Bayern Monaco [Sky]

Tottenham-Stella Rossa [Sky]

Mercoledì

18.55

Ajax-Chelsea [Sky]

Lipsia-Zenit [Sky]

21.00

Benfica-Lione [Sky]

Genk-Liverpool [Sky]

Inter-Borussia Dortmund [Sky]

Lilla-Valencia [Sky]

Salisburgo-Napoli [Sky]

Slavia Praga-Barcellona [Sky]

Le classifiche degli otto gironi di UEFA Champions League dopo la seconda giornata:

Gruppo A

🇫🇷 Paris Saint-Germain 6 🇧🇪 Club Bruges 2 🇹🇷 Galatasaray 1 🇪🇸 Real Madrid 1

Gruppo B

🇩🇪 Bayern Monaco 6 🇷🇸 Stella Rossa 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham Hotspur 1 🇬🇷 Olympiakos 1

Gruppo C

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City 6 🇭🇷 Dinamo Zagabria 3 🇺🇦 Shakhtar Donetsk 3 🇮🇹 Atalanta 0

Gruppo D

🇮🇹 Juventus 4 🇪🇸 Atletico Madrid 4 🇷🇺 Lokomotiv Mosca 3 🇩🇪 Bayer Leverkusen 0

Gruppo E

🇮🇹 Napoli 4 🇦🇹 Salisburgo 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool 3 🇧🇪 Genk 1

Gruppo F

🇩🇪 Borussia Dortmund 4 🇪🇸 Barcellona 4 🇮🇹 Internazionale 1 🇨🇿 Slavia Praga 1

Gruppo G

🇷🇺 Zenit 4 🇫🇷 Lione 4 🇩🇪 Lipsia 3 🇵🇹 Benfica 0

Gruppo H

🇳🇱 Ajax 6 🇪🇸 Valencia 3 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 3 🇫🇷 Lille 0

Ogni squadra partecipante alla fase a gironi di Champions League riceverà dalla UEFA un premio di 15 milioni di euro. I club potranno ricevere inoltre 2,7 milioni di euro per ogni vittoria e 900.000 euro per un pareggio. La qualificazione agli ottavi garantirà un altro premio di 9,5 milioni. La finale di questa edizione del torneo si terrà il 30 maggio 2020 allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, in Turchia.