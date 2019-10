Juventus-Lokomotiv Mosca in TV e in streaming

Juventus-Lokomotiv Mosca è una delle partite del terzo turno dei gironi di UEFA Champions League. Si gioca stasera alle 21 all’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa da Sky. Dopo aver riottenuto il primo posto in Serie A, stasera la Juventus ha l’opportunità di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League battendo la Lokomotiv Mosca, prima nel campionato russo e terza nel girone D con un punto in meno, grazie all’inaspettata vittoria all’esordio contro il Bayer Leverkusen. Per stasera la Juventus è nettamente favorita e ha inoltre l’opportunità di allungare la sua attuale striscia di imbattibilità che dura da inizio stagione.

Dove vedere Juventus-Lokomotiv Mosca

Juventus-Lokomotiv Mosca verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Juventus-Lokomotiv Mosca

Juventus (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Lokomotiv Mosca (4-3-3) Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario