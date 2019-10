Le previsioni meteo per domani, martedì 22 ottobre

Martedì il tempo sarà leggermente migliore rispetto a lunedì, soprattutto al Nord. Pioverà solamente in varie zone del Piemonte, per tutto il giorno, mentre nelle altre regioni settentrionali sarà prevalentemente nuvoloso. Al Centro e al Sud sarà sereno o parzialmente nuvoloso.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma l’autunno a malapena è stato percepito, e martedì non farà eccezione. La temperatura massima sarà di 26 gradi e ci sarà giusto qualche nuvola di mattina e di sera.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano invece continuerà a non esserci il sole, ma in compenso martedì non dovrebbe piovere tutto il giorno, ma sarà solamente nuvoloso.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.