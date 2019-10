Fotofinish

I campionati di calcio europei sono ripresi nell’ultimo fine settimana dopo la sosta autunnale per le partite delle nazionali, e in Inghilterra sono ripartiti subito con un Manchester United-Liverpool, una delle partite più sentite della Premier League. Nel frattempo in Giappone sta continuando la Coppa del Mondo di rugby: Inghilterra, Nuova Zelanda, Galles e Sudafrica sono le quattro semifinaliste. È tempo di finali anche nel baseball nordamericano, dove Houston Astros e Washington Nationals si apprestano a giocare le World Series della MLB dopo aver eliminato rispettivamente New York Yankees e St. Louis Cardinals. Questo e altri eventi nella raccolta delle foto sportive più belle della settimana appena passata, qui sotto.