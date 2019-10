Gli Houston Astros giocheranno le World Series contro i Washington Nationals

Nella notte tra sabato e domenica gli Houston Astros hanno battuto i New York Yankees in gara 6 dei playoff della Major League Baseball qualificandosi alle World Series — le finali del campionato — che giocheranno da martedì contro i Washington Nationals al meglio delle sette gare. Gli Astros hanno partecipato ai playoff per il terzo anno di fila e si apprestano a disputare le finali per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Ci arrivano peraltro da favoriti dopo aver eliminato l’altra squadra più quotata ai playoff, gli Yankees, e dopo aver stabilito il record stagionale della lega con 107 vittorie da aprile a ottobre.