Serie A, risultati e classifica dell’ottava giornata

L’ottava giornata del campionato di Serie A si gioca tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre. È la prima dopo la sosta autunnale di una settimana per le partite delle nazionali ed è cominciata nel pomeriggio di sabato con l’anticipo Lazio-Atalanta, finito in parità. Gli anticipi della sera sono finiti invece con la vittoria del Napoli contro l’Hellas Verona e con la vittoria della Juventus contro il Bologna. L’ottava giornata è proseguita domenica con le vittorie di Inter, Cagliari e Udinese nel pomeriggio mentre in serata Milan e Lecce hanno pareggiato a San Siro. Il turno di campionato si conclude questa sera alle 20.45 con Brescia-Fiorentina.

Sabato

15.00

Lazio-Atalanta 3-3

23° Muriel, 28° Muriel, 37° Gomez,

69° Immobile, 70° Correa, 93° Immobile

18.00

Napoli-Verona 2-0

37° Milik, 67° Milik

20.45

Juventus-Bologna 2-1

19° Ronaldo, 26° Danilo, 54° Pjanic

Domenica

12.30

Sassuolo-Inter 3-4

2° Martinez, 16° Berardi, 38° Lukaku,

45° Lukaku, 71° Martinez, 74° Djuricic,

82° Boga

15.00

Cagliari-Spal 2-0

9° Nainggolan, 67° Faragò

Sampdoria-Roma 0-0

Udinese-Torino 1-0

42° Okaka

18.00

Parma-Genoa 5-1

38° Kucka, 42° Cornelius, 45° Cornelius,

50° Cornelius, 52° Pinamonti, 79° Kulusevski

20.45

Milan-Lecce 2-2

20° Calhanoglu, 62° Babacar, 81° Piatek,

92° Calderoni

Lunedì

20.45

Brescia-Fiorentina [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Juventus 22 Inter 21 Atalanta 17 Napoli 16 Cagliari 14 Roma 13 Lazio 12 Parma 12 Fiorentina 11* Torino 10 Udinese 10 Milan 10 Bologna 9 Verona 9 Lecce 7 Sassuolo 6* Brescia 6** Spal 6 Genoa 5 Sampdoria 4

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Champions League

Europa League

Retrocessione