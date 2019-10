Il governo britannico ha chiesto il rinvio di Brexit

Il governo britannico ha chiesto un rinvio di Brexit al 31 gennaio 2020 con una lettera mandata all’Unione Europea, ma non firmata dal primo ministro Boris Johnson. Insieme alla prima lettera, ne è stata mandata una seconda, questa sì firmata da Johnson, in cui il primo ministro britannico ha invitato Donald Tusk, il presidente del Consiglio Europeo, organo che riunisce tutti i capi di stato e di governo dell’Unione Europea, a non accettare la richiesta di rinvio. Johnson ha scritto che un rinvio sarebbe un errore e ha aggiunto di essere convinto di poter far approvare dal parlamento britannico l’ultimo accordo raggiunto tra Regno Unito e Unione Europea entro il 31 ottobre, data fissata per Brexit.

Here’s the letter Boris didn’t sign and the one he did pic.twitter.com/Xk7ffhO1Ce — Tim Shipman (@ShippersUnbound) October 19, 2019

Le due lettere mandate da Johnson e contenenti due messaggi contraddittori sono spiegabili con gli ultimi sviluppi su Brexit.

A inizio settembre, la maggioranza del parlamento britannico aveva approvato il cosiddetto “Benn Act“, che costringeva il governo a chiedere un rinvio di Brexit se non si fosse approvato alcun accordo entro sabato 19 ottobre. Johnson sperava di rispettare questa scadenza, perché si era sempre detto contrario a qualsiasi rinvio di Brexit, minacciando anche di violare la legge pur di non andare oltre al 31 ottobre. Sabato il parlamento britannico ha però inflitto un’altra pesante sconfitta a Johnson, approvando un rinvio del voto sul suo accordo.

Prima ancora di arrivare a votare l’accordo, infatti, il parlamento ha approvato l'”emendamento Letwin”, presentato nel timore che se l’accordo fosse stato approvato prima di alcune leggi necessarie per assicurarne l’applicazione qualcuno avrebbe potuto farlo fallire in uno dei successivi voti. In pratica, il parlamento ha voluto tutelarsi di fronte a un possibile “no deal”, come aveva già provato a fare in diverse occasioni nelle ultime settimane.

Le due lettere mandate da Johnson all’Unione Europea sono il risultato di questa complicata situazione: da una parte la volontà del parlamento di evitare a tutti i costi il “no deal”, con il conseguente obbligo imposto al governo di rispettare il Benn Act, cioè a chiedere il rinvio di Brexit in caso di mancato accordo entro sabato 19 ottobre; dall’altra la volontà di Johnson di fare il possibile per non prolungare le discussioni su Brexit oltre la fine del mese, come detto e ribadito più volte dal primo ministro durante gli ultimi mesi. Fonti del governo britannico hanno inoltre detto ai giornali che le due lettere sono accompagnate da una terza lettera firmata da Tim Barrow, il rappresentante del Regno Unito a Bruxelles, in cui si specifica che la prima lettera è stata mandata per rispettare la legge approvata dal parlamento britannico a inizio settembre.

Sabato il presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, ha scritto: «La richiesta di estensione è appena arrivata. Ora inizierò a confrontarmi su come reagire insieme ai leader dell’Unione Europea».