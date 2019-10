Forse oggi si mettono d’accordo

Oggi pomeriggio alle 15.30 inizierà il Consiglio Europeo, cioè l’organo dell’Unione Europea che raduna i capi di stato e di governo dell’Unione, che dovrebbe prendere la decisione definitiva su Brexit, in un o senso o nell’altro: se i negoziatori britannici ed europei troveranno un accordo – e negli ultimi giorni trattative si sono decisamente intensificate – quasi sicuramente i membri del Consiglio lo voteranno; se invece l’accordo non sarà trovato, i leader europei certificheranno che il Regno Unito uscirà dall’UE senza accordo il 31 ottobre. Esiste poi una terza possibilità, e cioè che il Consiglio fissi un’altra riunione la prossima settimana per dare la possibilità ai negoziatori di rifinire l’accordo, ma per ora nessuno ne sta parlando esplicitamente.

Stamattina c’è stata un’importante novità: il partito unionista nordirlandese, alleato dei Conservatori britannici, ha fatto sapere che non accetterà l’ultima bozza di accordo circolata ieri sera. Se ne parlerà per buona parte della giornata: il governo britannico ha bisogno del sostegno del DUP sia per far approvare l’accordo al Parlamento britannico – convocato eccezionalmente per sabato 19 ottobre, nel caso il Consiglio Europeo dia parere positivo – sia per convincere i suoi membri più scettici a votarlo.

Brexit talks seem to have foundered – because as I mentioned yesterday – DUP cannot accept VAT proposals for Northern Ireland. No legal text for EU leaders to agree today therefore pic.twitter.com/1pvWqrl1fV — Robert Peston (@Peston) October 17, 2019

Ieri sera sembrava che i negoziati fossero arrivati a una svolta: dopo mesi di resistenze il governo britannico guidato da Boris Johnson aveva accettato di fare tre importanti concessioni per venire incontro alle richieste dell’UE, come ha spiegato la corrispondente del Guardian alle istituzioni europee, Jennifer Rankin. Primo: dopo il periodo di transizione, cioè un anno e mezzo in cui UE e Regno Unito si prepareranno per l’uscita definitiva, il Regno Unito si impegna a non fare concorrenza sleale ai paesi europei nei campi dell’energia sostenibile e dei diritti dei lavoratori (è il cosiddetto level playing field). Era una richiesta avanzata da tempo dai negoziatori europei, che temono che per rilanciare l’economia britannica e attirare gli investimenti delle aziende il Regno Unito potrebbe offrire condizioni inferiori agli standard europei.

Secondo: l’Irlanda del Nord sarebbe compresa nel backstop, il meccanismo di emergenza per evitare una frontiera fra Irlanda e Irlanda del Nord; che però di fatto introdurrà dei controlli doganali fra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, cosa che il governo precedente di Theresa May non prese nemmeno in considerazione perché secondo loro introdurre controlli fra Irlanda del Nord e resto del paese violava l’integrità territoriale del Regno Unito. Terzo: il diritto di veto sul rinnovo del cosiddetto backstop non sarà garantito solo al DUP ma a tutto il Parlamento nordirlandese. Tutti e tre erano punti su cui fino all’altro giorno il Regno Unito non sembrava disposto a cedere.

L’unico punto in sospeso rimaneva il regime dell’IVA in Irlanda del Nord. L’Unione Europea ha proposto che fosse allineato a quello europeo, cioè in sostanza a quello dell’Irlanda, ma in questo modo il Regno Unito perderebbe una certa quota di sovranità fiscale sull’Irlanda del Nord (e sarebbe un altro aspetto su cui la regione sarebbe più vicina all’Irlanda che al resto del Regno Unito). Nella lettera con cui ha rifiutato di accettare la bozza di accordo, il DUP ha citato come ragioni il nuovo-vecchio backstop e l’incertezza sul regime dell’IVA.

Arrivati a questo punto gli scenari possibili sono quattro. Boris Johnson potrebbe decidere di fare ulteriori compromessi per ottenere qualcosa sul backstop e sull’IVA; ma al momento non è chiaro cosa possa offrire in cambio, e se sia disposto a farlo. Oppure potrebbe essere l’Unione Europea a venire incontro alle richieste del Regno Unito, ma da mesi le posizioni dei negoziatori europei non si sono praticamente spostate, e sembra difficile che lo faranno proprio adesso. Il DUP potrebbe inoltre cedere all’ultimo minuto: nel comunicato con cui hanno respinto la bozza di accordo hanno ribadito di voler continuare a collaborare col governo britannico per trovare un compromesso.

Infine, c’è la possibilità che i leader europei ritengano che un accordo sia molto vicino e per questo garantiscano un’altra settimana ai negoziatori. In quel caso il Consiglio potrebbe ritrovarsi nuovamente fra il 24 e il 25 ottobre, e in caso di accordo definitivo nei giorni seguenti il testo dovrebbe essere votato sia dal Parlamento britannico sia da quello Europeo (che può essere convocato d’urgenza in sessione plenaria su richiesta della Commissione, del Consiglio dell’UE o della maggioranza dei parlamentari).