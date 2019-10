Le previsioni meteo per domani, domenica 20 ottobre

A Roma invece la giornata sarà molto umida ma variabile tra nuvole e sole, con temperature quasi primaverili. I milanesi vi suggerirebbero di approfittarne per stare all’aperto, con invidia.

Domani il meteo di Milano offrirà tre varianti: grigio, poca pioggia, molta pioggia. Ed è anche umido e freddino. L’opzione divano-coperte che dicevamo è la più consigliata, per chi può evitare di uscire di casa.

Mentre il Centro e il Sud potranno contare sul sole o – mal che vada – su nuvole passeggere, al Nord la mattina di domenica sarà una mattina da passare sul divano sotto una coperta, bevendo pigramente qualcosa di caldo: pioverà su Piemonte e parte della Lombardia, altrove ci saranno nuvole e nebbia. Nel pomeriggio il cielo si coprirà anche su Toscana, Umbria e Nord del Lazio. In serata le nuvole si trasformeranno quasi ovunque in pioggia e temporali, che andranno diminuendo nella notte. Ma ehi: è ottobre, c’è un po’ da aspettarselo.

