Liechtenstein-Italia in TV e in streaming

Liechtenstein-Italia è una delle partite del settimo turno delle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 in programma oggi. Si gioca stasera alle 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz, in Liechtenstein. Sabato scorso, battendo 2-0 la Grecia allo Stadio Olimpico, l’Italia si è qualificata alla fase finale degli Europei con tre giornate di anticipo. Potrà quindi giocare le ultime partite di qualificazione senza pressioni e sfruttare l’occasione per sperimentare e dare spazio a chi ha giocato meno.

Il Liechtenstein invece è in sesta e ultima posizione nel gruppo J e probabilmente ci rimarrà fino all’ultima giornata. Nelle sette partite disputate finora ha ottenuto cinque sconfitte e due pareggi.

🇮🇹 Italia 21* 🇫🇮 Finlandia 12 🇦🇲 Armenia 10 🇧🇦 Bosnia 10 🇬🇷 Grecia 5 🇱🇮 Liechtenstein 2

Dove vedere Liechtenstein-Italia

Liechtenstein-Italia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.30. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Liechtenstein-Italia

Liechtenstein (5-3-2) Buchel; Rechsteiner, Kaufmann, Hofer, Goppel, Meier; Buchel, Hasler, Sele; Salanovic, Frick

Italia (4-3-3) Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Cristante, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Grifo