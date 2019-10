Meteo: le previsioni per domani, giovedì 10 ottobre

Le ore di luce si stanno inesorabilmente accorciando, e il fatto che in questi giorni sia prevalentemente nuvoloso in varie parti d’Italia non aiuta a godere delle ultime giornate “lunghe” che ci aspettano prima che scatti l’ora solare. Ma non pensiamoci adesso. Giovedì mattina ci sarà il sole solamente nel Nord-Est, in Sardegna, nel basso Lazio, in Abruzzo e in Molise. Pioverà invece in Friuli Venezia Giulia e sulla Sicilia ionica. Di pomeriggio sarà nuvoloso praticamente ovunque, con pioggia nella bassa Calabria e a Palermo. Di sera dovrebbero esserci schiarite e non pioverà da nessuna parte, mentre di notte potrebbe piovere dalle parti di Messina.

Le previsioni meteo per Milano

Le previsioni meteo per Roma

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.