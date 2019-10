«Nella mia grande e ineguagliabile saggezza»

Lunedì il presidente statunitense Donald Trump ha pubblicato una serie di tweet sulla sua decisione di ritirare i soldati statunitensi dal nordest della Siria, permettendo così alla Turchia di invadere i territori al di là del confine siriano e cacciare i curdi, considerati “terroristi” dal governo turco (la versione lunga della storia è spiegata qui). La decisione di Trump, definita da molti un «tradimento» degli Stati Uniti nei confronti dei curdi siriani, è stata molto criticata da esperti, giornalisti e politici statunitensi, tra cui diversi membri del suo stesso partito.

In uno dei tweet pubblicati lunedì, Trump ha sostenuto che se la Turchia dovesse fare qualcosa ritenuto «oltre i limiti», lui stesso – dall’alto della sua «grande e ineguagliabile saggezza» – ordinerà misure per distruggere l’economia turca, dicendo anche di averlo già fatto in passato. Non è chiaro cosa volesse dire Trump, né a quali misure si riferisse, né se intendesse scherzare su una vicenda così importante oppure se intendesse parlare seriamente.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019