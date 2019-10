Le previsioni meteo per domani, martedì 8 ottobre

Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che martedì sarà una giornata serena e soleggiata quasi per tutta Italia, tranne che per il Sud. Di mattina ci saranno nuvole al Nord-Ovest, nebbia in pianura Padana e pioggia in Sicilia e in Calabria. Di pomeriggio ci sarà una schiarita al Nord-Ovest ma non al Sud, quindi ci sarà il sole in tutta la penisola tranne in Calabria e Sicilia. Di sera e di notte migliorerà leggermente in Sicilia ma continuerà a piovere tra Crotone e Reggio Calabria.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma martedì sarà una bella giornata, sempre serena, con una temperatura minima di 10 gradi e una massima di 22.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano la situazione meteo sarà altrettanto gradevole, ma con temperature leggermente inferiori, qui sì tipicamente autunnali. La massima non supererà i 17 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.