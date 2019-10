Le previsioni del tempo per domani, lunedì 7 ottobre

Preparatevi a un inizio di settimana poco clemente anche nel clima: sarà nuvoloso un po’ in tutta Italia, pioverà sulle regioni occidentali del nord, su Sardegna, Toscana, Lazio settentrionale e sulle coste tirreniche, e poi diffusamente al sud, soprattutto in Sicilia, Puglia e Calabria. Dal pomeriggio in poi la situazione migliorerà un po’ ovunque, continueranno i temporali soprattutto nella Calabria meridionale e nella Sicilia orientale.

Le previsioni del meteo a Roma

La giornata inizierà con i temporali e continuerà con la pioggia fino al primo pomeriggio; poi sarà nuvoloso fino a sera. Comincerà a fare freddino, con temperature dai 14 ai 20 gradi centigradi.



Le previsioni del meteo a Milano

C’è il 50 per cento di probabilità che pioverà nelle prime ore del mattino, ma alle otto dovrebbe essere soltanto nuvoloso, e così continuerà fino a sera. Le temperature andranno dai 13 ai 19 gradi centigradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.