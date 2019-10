Lazio-Rennes in TV e in streaming

Lazio-Rennes è una delle partite valide per il secondo turno della fase a gironi di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle 21.00 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa anche in chiaro. Nei sorteggi di agosto la Lazio è finita in un girone alla sua portata ma non facile, dove oltre al Rennes ci sono Celtic Glasgow e Cluj, con il quale ha perso nella partita d’esordio 2-1: per la squadra di Simone Inzaghi, quindi, è già essenziale vincere per non rimanere in fondo alla classifica del girone e per superare il Rennes che si trova a 1 punto. Nell’ultima partita di campionato, giocata sempre all’Olimpico, la Lazio ha vinto nettamente per 4-0 contro il Genoa.

Dove vedere Lazio-Rennes

Lazio-Rennes sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da TV8 e in streaming sul sito del canale con il commento di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti. La partita verrà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Uno: gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.