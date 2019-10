A Parigi la moda sta cambiando

Martedì si è conclusa la Settimana della moda di Parigi dove, dal 23 settembre, cento tra le più importanti aziende di moda al mondo – principalmente francesi, ma non solo – hanno presentato le loro collezioni donna per la primavera/estate del 2020.

Tra loro c’erano i classici Chanel, con la terza sfilata disegnata dalla nuova direttrice creativa Virginie Viard, che ha preso il posto di Karl Lagerfeld; Dior di Maria Grazia Chiuri, che ha ambientato la sfilata in un bosco di alberi che saranno poi rimpiantati; Valentino di Pierpaolo Piccioli, che ha funzionato anche stavolta con uno stile sognante e vicino all’alta moda; la nuova Celine di Hedi Slimane, che ha omaggiato la Parigi borghese degli anni, Settanta mentre Thom Browne si è rivolto a quella confettosa di Maria Antonietta e Nicolas Ghesquière di Louis Vuitton a quella della Belle Époque.

Tra le sfilate più apprezzate ci sono state quella della emergente Marine Serre e quella di Maison Margiela disegnata dal solito eccentrico e sperimentale John Galliano; quella cerebrale di Miu Miu di Miuccia Prada e quella divertente di Issey Miyake; quella di Mugler disegnata da Casey Cadwallader, elegantissima e ispirata al bondage e quella di Loewe di Jonathan Anderson, che ha ripreso pizzi, trasparenze e crinoline; quella al 75 per cento sostenibile di Stella McCartney e quella gioiosa e colorata di Dries Van Noten insieme allo stilista Christian Lacroix.

E soprattutto quella di Balenciaga, creata dal direttore creativo Demna Gvasalia, considerato uno degli innovatori del mondo della moda, che ha messo insieme, in 91 abiti, molti mondi diversi. La sfilata è stata aperta da modelli non professionisti – medici, avvocati, galleristi, ingegneri, non soltanto giovani, magri e convenzionalmente belli – vestiti da burocrati (qualcuno ha parlato di un’allusione all’Unione Europea) e con badge che ricordavano il simbolo di Mastercard; poi sono arrivati i modelli professionisti vestiti con abiti e giacche dalle spalle larghissime, piumini enormi, completi in jeans, stivaloni, e dai visi deformati (o abbelliti) da protesi sulle labbra e sugli zigomi; è stata chiusa da abiti da sera con enormi gonne sorrette dalla crinolina, ispirati alle creazioni di Cristobal Balenciaga, il fondatore del marchio.

Parigi ha chiuso come al solito la stagione di sfilate iniziata a New York il 6 settembre, proseguita a Londra e poi a Milano (qui le foto), e nonostante la molteplicità di proposte e ispirazioni ha affrontato più di tutte le altre la questione di cosa sia oggi la moda e di come stia attraversando una fase di cambiamento: a cause delle incertezze e dei molti problemi del mondo e dei consumi, del maturare di fenomeni relativamente nuovi come lo streetwear (il modo di vestirsi della strada), dei suoi nuovi funzionamenti dettati dai social network e dagli acquisti online, e in parte dall’affacciarsi di un nuovo decennio.

Come ha scritto la critica di moda del New York Times, Vanessa Friedman: