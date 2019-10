La nuova offerta di Boris Johnson su Brexit

Martedì sera il governo del Regno Unito ha annunciato che oggi sarà presentata all’Unione Europea una nuova proposta su Brexit, per evitare che si arrivi alla scadenza del 31 ottobre senza un accordo tra le due parti. La nuova proposta sarà illustrata mercoledì dal primo ministro Boris Johnson in un discorso al congresso del Partito Conservatore e sarà poi trasmessa ai governi dei paesi dell’Unione Europea: è stata informalmente descritta come “l’offerta finale” all’Unione Europea, che se sarà rifiutata porterà a una Brexit senza accordo (il cosiddetto scenario del “no deal”). I giornali britannici hanno diffuso qualche anticipazione su cosa conterrà la proposta.

La questione più importante che aveva bloccato l’approvazione dell’accordo raggiunto con l’Unione Europea dal governo dell’ex prima ministra britannica Theresa May era il cosiddetto “backstop”: il sistema pensato per evitare che si arrivasse a dover istituire nuovamente un confine “rigido” tra Irlanda e Irlanda del Nord, due paesi tra cui oggi si possono spostare beni e persone senza controlli. Le novità della nuova proposta di Johnson all’Unione Europea sembra che riguarderanno principalmente questo aspetto dell’accordo.

Il Guardian ha scritto che la proposta di Johnson prevede che l’Irlanda del Nord resti allineata fino almeno al 2025 con le regole europee in materia di prodotti agricoli e prodotti manifatturieri, in modo da escludere la necessità di introdurre controlli di frontiera sui beni scambiati tra Irlanda e Irlanda del Nord (che hanno economie molto legate, specialmente nelle zone di frontiera). Il resto delle merci dovrebbe comunque essere sottoposto a qualche forma di controllo doganale, di cui per ora non si hanno dettagli precisi. Negli ultimi giorni era circolata una proposta informale del Regno Unito che prevedeva la creazione di uffici doganali a qualche chilometro dal confine, in modo da non creare una barriera fisica tra i due paesi. La proposta era però stata accolta piuttosto freddamente dall’Unione Europea e non è chiaro se farà parte del nuovo accordo che presenterà oggi Johnson.

Sempre secondo il Guardian, dopo il 2025, quando scadrà il periodo di allineamento legislativo tra Irlanda e Irlanda del Nord, il parlamento dell’Irlanda del Nord avrà la facoltà di decidere autonomamente come comportarsi: se tenere il paese allineato con le leggi europee (evitando quindi un confine rigido con l’Irlanda) o se allinearlo alle leggi del Regno Unito.

Questo elemento di maggiore autonomia per l’Irlanda del Nord sembra aver convinto anche il partito degli unionisti nordirlandesi (DUP), rendendo più probabile che la proposta possa essere approvata dal Parlamento britannico, dove il DUP sostiene il governo Conservatore. Infine, la proposta di Johnson dovrebbe prevedere un ruolo di controllo e mediazione per il British-Irish Council, organizzazione di cui fanno parte i governi di Irlanda e Regno Unito e che fu introdotta dall’Accordo del venerdì santo, quello che mise fine al conflitto in Irlanda del Nord tra unionisti e repubblicani, ma che non si riunisce da più di tre anni. Anche questo dovrebbe dare maggiore autonomia ai governi di Irlanda e Irlanda del Nord per negoziare eventuali accordi futuri.

Sugli altri aspetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la nuova proposta di Johnson dovrebbe ricalcare il precedente accordo raggiunto dal governo May, dice l’Independent. Sono previste le regole per garantire diritti ai cittadini europei nel Regno Unito ed è previsto il pagamento di circa 39 miliardi di sterline all’Unione Europea per le spese già decise prima di Brexit.

Nel suo discorso al congresso del Partito Conservatore, oggi Johnson dovrebbe presentare la sua proposta come l’unica possibilità per evitare il “no deal”, insistendo sulla necessità di arrivare a Brexit non oltre il 31 ottobre. Se la proposta verrà ritenuta accettabile dall’Unione Europea, resterà meno di un mese di tempo per trasformarla in un testo legalmente valido che possa regolare i rapporti futuri con il Regno Unito. Inizieranno quindi nuove intense trattative tra Regno Unito e Unione Europea, il cui momento più importante potrebbe essere la riunione del Consiglio Europeo del 17 ottobre.

Se la proposta invece non dovesse essere considerata sufficiente dall’Unione Europea, Johnson si troverebbe di nuovo di fronte a una scelta difficile da fare: chiedere un ulteriore rinvio di Brexit, come lo obbliga una legge approvata a inizio settembre ma verso cui il primo ministro è profondamente contrario, oppure far accadere Brexit il 31 ottobre, rischiando così di violare la legge e andare incontro a conseguenze legali rilevanti.