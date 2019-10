Mercoledì il Regno Unito presenterà all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit

Il governo del Regno Unito ha annunciato che mercoledì verrà presentata all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit, per evitare la possibilità che il Regno Unito esca dall’unione senza un accordo (“no deal”). La proposta è stata descritta dal governo britannico come “l’ultima offerta” all’Unione Europea per evitare il “no deal”. La scadenza per le trattative su Brexit è prevista per il 31 ottobre, una data a cui si era arrivati dopo un rinvio concesso dall’Unione Europea per permettere al Regno Unito di approvare l’accordo raggiunto prima dell’estate con il governo dell’allora prima ministra Theresa May. Quell’accordo è però stato rifiutato ripetutamente dal parlamento britannico e il nuovo primo ministro Boris Johnson aveva detto di preferire il “no deal” a quell’accordo.