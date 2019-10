River Plate-Boca Juniors di Copa Libertadores in diretta streaming

River Plate-Boca Juniors è la semifinale di andata di Copa Libertadores, il più importante torneo sudamericano per squadre di club. Si gioca questa notte, quando in Italia saranno le 2.30, allo stadio Monumental di Buenos Aires, e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Nei quarti di finale le due squadre più famose d’Argentina hanno eliminato i peruviani della Liga Universitaria de Quito e i paraguaiani del Cerro Porteño. Anche dall’altra parte del tabellone si gioca una sorta di derby, ma tra squadre brasiliane: da una parte il Gremio di Porto Alegre, dall’altra il Flamengo di Rio de Janeiro.

Quando Boca e River si ritrovano di fronte in coppa succede sempre qualcosa. L’anno scorso ci misero un mese per disputare le partite di andata e ritorno della finale, invece che le due settimane previste inizialmente. Si iniziò l’11 novembre con la partita di andata e si finì il 9 dicembre con quella di ritorno. Nell’arco di quel mese accadde di tutto e ci furono complessivamente quattro rinvii.

La “finale infinita” venne poi vinta dal River Plate, che allo stadio Bernabeu di Madrid batté 3-1 il Boca Juniors. Nonostante la lontananza da Buenos Aires, per il River fu comunque una vittoria storica, e verrà ricordata per molti anni. Ora il River conta cinque Copa Libertadores, le ultime due vinte in appena tre stagioni. Il suo allenatore, Marcelo Gallardo, è ora il più vincente nella storia del club, oltre ad essere amato dai tifosi per aver saputo portare la squadra in un nuovo “periodo d’oro” che potrebbe continuare quest’anno con un’altra prestigiosa vittoria.

Il Boca, invece, non ha ancora superato la sconfitta: succederà solo quando vincerà qualcosa di rilevante, magari battendo prima gli storici rivali per pareggiare (parzialmente) il conto. La sconfitta di Madrid ha scatenato una rifondazione nella società. L’allenatore è stato sostituito, così come il direttore sportivo e letteralmente mezza squadra: sono stati venduti otto giocatori fra quelli presenti a Madrid, sostituiti con alcuni giovani promettenti e altri più esperti provenienti dai campionati europei, tra i quali l’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi, già un leader a centrocampo e fra i probabili titolari questa notte.

Dove vedere River Plate-Boca Juniors

River-Boca sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di River-Boca

River Plate (4-4-2) Armani; Montiel, Martinez, Diaz, Casco; Perez, Fernandez, Palacios, De La Cruz; Suarez, Borre

Boca Juniors (4-5-1) Andrada; Weigandt, Lopez, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo, Soldano, De Rossi, Mac Allister; Hurtado

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.