A Hong Kong è una grande giornata di proteste

Oggi le strade di Pechino e quelle di Hong Kong non potrebbero essere più diverse: l’anniversario per i 70 anni della nascita della Repubblica Popolare Cinese, che mise fine a una lunga guerra civile, viene festeggiato nella capitale cinese con la più grande parata militare mai organizzata nel paese e contestato con proteste e scontri con la polizia a Hong Kong. Nella regione autonoma vanno infatti avanti da quattro mesi manifestazioni più o meno pacifiche che chiedono maggiore democrazia e garanzie di autonomia dal resto della Cina. Pechino sperava di evitarle per la festa nazionale di oggi, che avrebbe dovuto dare al paese e al mondo un’idea di gioiosa unità, mentre i manifestanti attendevano la giornata per far sentire ancora di più il proprio dissenso.

Mentre un gruppo di funzionari governativi assisteva a una cerimonia commemorativa a porte chiuse, fuori a Hong Kong veniva rafforzata la sicurezza, la polizia fermava e perquisiva le persone nelle strade e sui mezzi pubblici, almeno una decina di fermate della metro veniva chiuse. Nonostante queste precauzioni le proteste non si sono fermate, al momento – scrive CNN – ce ne sono almeno sette in diverse zone della città; ci sono stati scontri con i poliziotti che hanno cercato di disperderle usando i gas lacrimogeni, mentre i manifestati hanno a volte risposto lanciando bombe molotov. La polizia ha invitato i manifestanti a ritirarsi in tre quartieri, in uno di questi i manifestanti hanno scacciato lanciando pietre e ombrelli i poliziotti.

Hong Kong protesters “mourn” China’s National Day in Causeway Bay with a banner showing solidarity with Uyghurs and Tibetans & by sprinkling ghost money — a Chinese funeral rite pic.twitter.com/C48vA9bgGy — Elaine Yu (@yuenok) October 1, 2019

Nelle strade ci sono migliaia di persone, la maggior parte vestite di nero (con la camicia infilata nei pantaloni per smascherare agenti in borghese che coprirebbero le pistole con i lembi), alcune indossano maschere del personaggio Guy Fawkes del film V per Vendetta; c’è chi ha bruciato le bandiere cinesi, chi ha sfregiato foto e murales del presidente cinese Xi Jinping, chi ha mostrato solidarietà ai tibetani e agli uiguri, minoranze oppresse dal governo cinese. L’attivista Joshua Wong, ex leader delle manifestazioni studentesche del 2014 diventate famose come “movimento degli ombrelli”, ha invitato il mondo a considerare oggi un giorno di «lotta contro l’autoritarismo» e a far pressioni sui governi e sulle aziende perché riconsiderino i loro rapporti con la Cina.

Tear gas is fired in Tuen Mun as protesters throw petrol bombs Video: SCMP/Mimi Lau pic.twitter.com/AV1h7mU9R3 — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

WATCH: Police are forced to retreat after being battered by protesters in Tuen Mun. #HongKong pic.twitter.com/ZzWsrZwnNN — RTHK English News (@rthk_enews) October 1, 2019