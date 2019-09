Il meteo per domani, lunedì 30 settembre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare nella giornata di domani, lunedì 30 settembre, il bel tempo continuerà in gran parte del paese. Non sono previsti rovesci ma solo addensamenti nuvolosi lungo la costa tirrenica e nelle ore serali in Pianura Padana. Le temperature minime sono date in calo mentre le massime generalmente stazionarie in tutto il paese. Il tempo dovrebbe rimanere stabile e senza rovesci fino a martedì notte, per poi lasciare spazio a piogge e temporali da mercoledì in poi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.