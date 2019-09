Il meteo per domani, domenica 29 settembre

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare la giornata di domani, domenica 29 settembre, inizierà con cielo coperto al Nord e sereno al Centro e al Sud. Nel corso della giornata le nubi al Nord si diraderanno rimanendo soltanto in alcune zone della Pianura Padana e lungo l’arco alpino. Sono previste piogge soltanto in Friuli Venezia Giulia, dalla mattina alla sera. Il tempo rimarrà stabile su tutto il paese fino a lunedì ma con temperature minime in diminuzione e massime in calo.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.